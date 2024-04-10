По 10 000 рублей всем: Сбербанк порадует граждан РФ

Сбербанк объявил о запуске новой услуги, которая приятно удивит жителей России.

Теперь владельцы карт смогут получить часть потраченных на покупки денег обратно, и это произойдет мгновенно с момента покупки.

По данным банка, в мобильном приложении ведущего банка появилась функция возврата средств за покупки, которые затем конвертируются в обычный кредит.

Эта опция будет полезна для тех, кто хочет совершить покупку, не блокируя возможность использовать деньги на другие цели. Если в магазине нет доступа к кредиту для покупки товара, клиент может запросить возврат средств в банк, и они будут мгновенно зачислены на его счет.

Минимальная сумма для возврата — 5 000 рублей, а в среднем можно рассчитывать на 10 000 рублей, доступных каждому. Максимальная сумма возврата не превышает 150 000 рублей. Запрос на возврат можно подать только через последнюю версию приложения "Сбербанк Онлайн" версии 15.3 или выше. Сроки возврата денег варьируются от трех месяцев до одного года.

Специалисты банка отметили, что каждому владельцу карты будет сообщено о принятии решения о выдаче средств в течение пяти минут. Эта новая услуга стала доступна для всех владельцев пластиковых карт сегодня и позволяет каждому распоряжаться полученными средствами по своему усмотрению.