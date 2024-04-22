Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

По 1 ведру на куст: лучшая подкормка для крыжовника в апреле - ягод в 4 раза больше

По 1 ведру на куст: лучшая подкормка для крыжовника в апреле - ягод в 4 раза больше

sovet-ok.ru

Подписаться в Telegram

Крыжовник — популярная ягода в садах России, известная своими вкусовыми качествами и полезными свойствами. Для получения обильного урожая крайне важно обеспечить растение качественной подкормкой в начале вегетационного периода.

Вот как можно оптимизировать рост и плодоношение крыжовника с помощью правильно подобранных удобрений.

Идеальная подкормка для крыжовника

Эффективность весенней подкормки зависит от правильного выбора составляющих. Основываясь на опыте опытных садоводов и агрономов, можно выделить следующие ключевые компоненты:

  • Сульфат калия: Этот компонент помогает укрепить иммунитет растения и улучшает качество плодов.
  • Органическое удобрение «Ягодка»: Обогащает почву необходимыми микроэлементами, стимулируя рост и развитие куста.
  • Древесная зола: Источник калия и микроэлементов, который также помогает нейтрализовать кислотность почвы.

Процесс приготовления и применения удобрения

Создание подходящего удобрительного раствора требует точности и внимания к деталям:

  1. Смешивание ингредиентов: В 10 литрах воды растворите 1 столовую ложку сульфата калия, 2 столовые ложки органического удобрения и 1 стакан древесной золы.
  2. Настаивание раствора: Позвольте смеси настояться около 30 минут, чтобы компоненты полностью растворились.
  3. Применение удобрения: Используйте раствор для полива кустов крыжовника в период, когда начинают распускаться листья. Для взрослого куста потребуется около двух десятилитровых ведер, для молодого — достаточно одного.

Польза от весенней подкормки

Правильно подобранная весенняя подкормка не только способствует улучшению урожайности, но и повышает устойчивость растений к болезням, улучшает вкус плодов. Это инвестиция в здоровье крыжовника, которая окупается при сборе урожая.

Применяя эти методы, вы значительно увеличите шансы получить щедрый урожай крыжовника, который будет радовать вас и вашу семью в течение всего сезона.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

Важное в РТ

час назад

Константин Гагаринов назначен директором казанского филиала Tele2

борьба с борщевиком москва

Новости Казани

12 часов назад

Городу-побратиму Казани Гуанчжоу угрожает масштабное наводнение

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

обшивка стен осб в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Новости Казани

день назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани задержали водителя Мицубиси, катавшего людей на крыше и капоте у Кремля

Новости Татарстана

9 часов назад

Рамиль Муллин о пожарах: «Сгорят – сгорят, это не наши проблемы»
Новости Казани
6 часов назад

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани задержали водителя Мицубиси, катавшего людей на крыше и капоте у Кремля

Важное в РТ

час назад

Константин Гагаринов назначен директором казанского филиала Tele2

Новости Татарстана

4 часа назад

Набережные Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость

Новости Татарстана

5 часов назад

Дороги в промзоне Нижнекамска планируют отремонтировать в течение 2 лет
Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана
Новости Татарстана
3 часа назад

Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани уже с 23 апреля стартуют опрессовки тепловодов тепловых сетей

Новости Казани

6 часов назад

Из-за ремонта водопровода два района Казани останутся без воды

Новости Татарстана

7 часов назад

Гендиректором казанского «Водоканала» стал Рустам Абдулхаков
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
4 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году