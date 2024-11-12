«Плюс 1 800 рублей с квартиры». В квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с 1 декабря

С декабря этого года жители многоквартирных домов столкнутся с нововведением в квитанциях за коммунальные услуги, что приведет к дополнительным расходам.

Как пояснил юрист Максим Иванов, теперь в квитанциях появится отдельная графа, отражающая оплату за общедомовые нужды — расходы, связанные с содержанием общего имущества дома, такие как вода для мытья полов в подъездах и электричество для освещения.

Что изменится для жильцов?

Новая система начисления платы за общедомовые нужды предусматривает, что расходы на содержание общего имущества будут теперь четко выделены в квитанциях. Это касается всего, что требуется для поддержания подъездов, лестничных клеток и других общих зон в надлежащем состоянии. Согласно новым правилам, если в доме установлен общий счетчик, оплата будет происходить исходя из его показаний. В отсутствие такового расчет будет производиться по установленному нормативу.

Перерасчет и возможные доплаты

Управляющие компании получили право на периодический перерасчет оплаты, исходя из фактически потребленных услуг. Это значит, что жильцам может потребоваться доплатить за уже потребленные услуги, если первоначальные платежи были меньше реального потребления. По словам юристов, в большинстве случаев такие перерасчеты окажутся не в пользу жильцов, и доплата с одной квартиры может достигать приблизительно 1 900 рублей за месяц.

Как подготовиться к изменениям?

Жильцам рекомендуется внимательно отслеживать изменения в своих квитанциях и, при возможности, уточнять у управляющих компаний основания для начислений по новой графе. Это поможет избежать непредвиденных расходов и спорных ситуаций с перерасчетами. Также стоит рассмотреть возможность установки общих счетчиков, если таковые отсутствуют, чтобы расчеты были максимально прозрачными и справедливыми.

Это нововведение вызвало немало обсуждений среди жильцов и специалистов, так как вносит существенные коррективы в привычный порядок оплаты коммунальных услуг. Важно, чтобы каждый житель был осведомлен о предстоящих изменениях и мог адекватно подготовиться к возможному увеличению коммунальных платежей.

