Пломбир с антибиотиками: в Роскачестве озвучили марки мороженого, которые вообще нельзя давать детям

По результатам недавнего исследования Роскачества были выявлены важные критерии качества мороженого типа «эскимо».

Как сообщает progoroduhta, эксперты анализировали 19 марок мороженого и оценивали их соответствие стандартам безопасности и качества. Некоторые бренды, такие как «Вологодский пломбир» и «Ростагрокомплекс», получили высокие оценки за полное соответствие требованиям. Однако, были также выявлены проблемы с качеством у некоторых марок, например, «Лента» и «Мишка на Севере». Некоторые из них содержали недостаточное количество молочного жира или присутствие растительных жиров, что делает использование названия «пломбир» некорректным.

Важно, чтобы потребители обращали внимание не только на вкус продукта, но и на его безопасность и качество.