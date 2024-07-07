Пломбир с антибиотиками: в Роскачестве обнародовали марки мороженого, которые вообще нельзя давать детям

В ходе последнего анализа Роскачества, касающегося качества мороженого типа «эскимо», были выявлены ключевые факторы, определяющие соответствие продукции действующим стандартам. Исследование охватило 19 популярных брендов, и результаты показали разнообразие в качестве продуктов.

Как отмечает информационный портал progoroduhta, некоторые марки, такие как «Вологодский пломбир» и «Ростагрокомплекс», были высоко оценены за полное соответствие всем требованиям качества и безопасности. Эти бренды подтвердили свою репутацию, предоставив потребителям продукты высшего качества без добавления нежелательных компонентов.

Однако не все марки смогли соответствовать стандартам. Продукция таких брендов, как «Лента» и «Мишка на Севере», вызвала нарекания у экспертов. Было выявлено, что в некоторых образцах содержится недостаточное количество молочного жира, а также присутствуют растительные жиры, что ставит под сомнение правомерность использования маркировки «пломбир», сообщает «Про Город Ухта».

Результаты исследования подчеркивают важность внимательного отношения потребителей к выбору мороженого. Проверка состава продукта на упаковке может помочь избежать приобретения изделий с нежелательными добавками и обеспечить не только удовольствие от потребления, но и безопасность для здоровья.