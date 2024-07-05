Пломбир с антибиотиками: в Роскачестве назвали марки мороженого, которые вообще нельзя давать детям

Роскачество недавно завершило обширное исследование марок мороженого типа эскимо, акцентировав внимание на их качестве и соответствии стандартам безопасности.

В ходе тестирования, охватившего 19 марок и 166 параметров, эксперты анализировали ванильный пломбир без дополнительных наполнителей и украшений, что позволило более точно оценить качество основного продукта.

Определение стандартов качества

Лилия Котельникова, директор департамента исследований Роскачества, подчеркнула, что истинный пломбир должен содержать минимум 12% молочного жира и быть полностью свободным от растительных жиров. Эти критерии критически важны для обеспечения как качества, так и соответствия продукта законодательным нормам.

Рейтинг мороженого: лучшие и худшие выборы

Из исследованных марок мороженого выделяются «Вологодский пломбир», «Настоящий пломбир», «Ростагрокомплекс», «Свитлогорье» и «Чистая линия», каждая из которых полностью соответствует требованиям Роскачества. Эти бренды доказали, что могут предложить потребителям высококачественный продукт без нарушений и добавления нежелательных компонентов.

С другой стороны, «Лента», «Мишка на Севере» и «Филевский пломбир» показали себя не с лучшей стороны. В их продукции было обнаружено недостаточное содержание молочного жира и присутствие растительных жиров, что делает их использование термина «пломбир» некорректным.

Проблемы качества и безопасности

Особое внимание вызвало наличие антибиотика тетрациклина в «Гостовском пломбире», что является серьезным нарушением стандартов безопасности. В то время как другие образцы мороженого были свободны от вредных микроорганизмов и искусственных подсластителей, в «Ленте» обнаружены посторонние включения, что ставит под вопрос их качество производства, сообщает progoroduhta.

Исследование Роскачества предоставляет ценные сведения для потребителей, которые теперь могут сделать более осведомленный выбор при покупке мороженого. Понимание содержания молочного и растительного жиров поможет выбрать продукт, который не только вкусен, но и безопасен для здоровья.