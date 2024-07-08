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Пломбир с антибиотиками: Роскачество озвучило марки мороженого, которые вообще нельзя давать детям

Недавнее исследование Роскачества по качеству мороженого в формате «эскимо» выявило значительные различия между разными брендами на российском рынке.

fishki.net

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Недавнее исследование Роскачества по качеству мороженого в формате «эскимо» выявило значительные различия между разными брендами на российском рынке. В ходе анализа было рассмотрено 19 известных марок, и результаты показали, что качество продукции у каждого из них варьируется.

По данным информационного портала ProgorodUhta, некоторые бренды, включая «Вологодский пломбир» и «Ростагрокомплекс», получили высокие оценки за соответствие всех необходимых стандартов качества и безопасности. Эти компании смогли подтвердить свою репутацию, предложив потребителям высококачественные продукты без использования нежелательных добавок.

Однако, не все бренды соответствовали этим высоким требованиям. Так, продукция марок «Лента» и «Мишка на Севере» была критикована экспертами. В их мороженом было обнаружено недостаточное количество молочного жира и присутствие растительных жиров, что ставит под сомнение их право называться «пломбиром», согласно требованиям стандартизации.

Результаты исследования Роскачества подчеркивают важность осознанного выбора мороженого потребителями. Внимательное изучение состава продукта на упаковке может помочь избежать покупки товаров с нежелательными ингредиентами, обеспечивая не только наслаждение от употребления, но и заботу о здоровье.

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