Плесень и кишечная палочка: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке
Недавнее исследование 48 образцов черного чая от 35 известных брендов на российском рынке показало, что высокая цена не всегда является гарантией качества и безопасности.
Результаты анализа оказались удручающими:
* Эксперты провели анализы по 178 критериям качества и безопасности, включая наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, а также уровни золы, кофеина, танинов и ряд иных компонентов.
* Чай в пакетиках бренда Globus содержал плесень, уровень которой превышал норму в два раза. У Basilur было выявлено повышенное содержание как пестицидов, так и плесени. Сорта Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили предельно допустимые уровни плесени.
Причины несоответствий и пробелы в законодательстве:
* Наличие плесени и бактерий в чае может быть обусловлено как неподходящим качеством сырья, так и некорректными условиями хранения продукции.
* Важно отметить, что российское законодательство не предусматривает конкретные стандарты на уровень бактериального загрязнения чая, что создает дополнительные проблемы для контроля качества.
Рекомендации для потребителей:
* При выборе чая обращайте внимание на репутацию бренда и на информацию о производстве и условиях хранения продукции.
* Проверяйте упаковку чая на наличие следов плесени или повреждений.
* Обращайте внимание на срок годности и условия хранения в магазине.
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