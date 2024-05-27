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· 16+ · Алина Алмакаева

Плесень и кишечная палочка: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке

Недавнее исследование 48 образцов черного чая от 35 известных брендов на российском рынке показало, что высокая цена не всегда является гарантией качества и безопасности.

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Недавнее исследование 48 образцов черного чая от 35 известных брендов на российском рынке показало, что высокая цена не всегда является гарантией качества и безопасности.

Результаты анализа оказались удручающими:

* Эксперты провели анализы по 178 критериям качества и безопасности, включая наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, а также уровни золы, кофеина, танинов и ряд иных компонентов.

* Чай в пакетиках бренда Globus содержал плесень, уровень которой превышал норму в два раза. У Basilur было выявлено повышенное содержание как пестицидов, так и плесени. Сорта Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили предельно допустимые уровни плесени.


Причины несоответствий и пробелы в законодательстве:

* Наличие плесени и бактерий в чае может быть обусловлено как неподходящим качеством сырья, так и некорректными условиями хранения продукции.
* Важно отметить, что российское законодательство не предусматривает конкретные стандарты на уровень бактериального загрязнения чая, что создает дополнительные проблемы для контроля качества.

Рекомендации для потребителей:

* При выборе чая обращайте внимание на репутацию бренда и на информацию о производстве и условиях хранения продукции.
* Проверяйте упаковку чая на наличие следов плесени или повреждений.
* Обращайте внимание на срок годности и условия хранения в магазине.

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