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Плату за воду и отопление отменили: пожилым гражданам объявили о приятном сюрпризе

Плату за воду и отопление отменили: пожилым гражданам объявили о приятном сюрпризе

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Пожилым гражданам России сообщили о наличии полного права освободить себя от оплаты отопления и водоснабжения при определенных условиях, передает «Примпресс».

Эксперт Анастасия Киреева подчеркивает, что многие пенсионеры смогут сократить свои расходы на ЖКХ в разных регионах страны. Условия для использования данной возможности специально упростили для пожилых людей, предоставив им такие возможности в определенных сценариях.

Теперь пенсионеры смогут не платить за коммунальные услуги, если они не были оказаны должным образом. Киреева поясняет: «Если вода из крана имеет неудовлетворительный цвет или поступает ледяной вместо горячей, это нарушает нормативы. Следовательно, за такую услугу можно не платить, предоставив соответствующее заявление».

Эксперт подчеркивает, что процедура освобождения от оплаты стала более простой. Ранее требовалось участие специалистов Управления контроля за хозяйственно-коммунальной деятельностью для фиксации ситуации, а теперь будет достаточно предоставить фотографии или видеозаписи некачественных услуг.

Кроме того, российским пенсионерам предоставлена возможность вернуть половину суммы за некачественно оказанные коммунальные услуги, как подтверждено Верховным Судом РФ. Установка специального счетчика на отопление также позволит избежать оплаты этой услуги. Счетчик будет регистрировать расход тепловой энергии, и если коммунальные службы не примут эти данные, квитанцию можно не оплачивать, что подтверждено Конституционным Судом.

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