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Плату за воду и отопление отменяют: пенсионерам объявили о радостном сюрпризе

Плату за воду и отопление отменяют: пенсионерам объявили о радостном сюрпризе

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С введением новых изменений в систему оплаты коммунальных услуг российских пенсионеров ждет приятный сюрприз, позволяющий освободить себя от оплаты отопления и воды. Эксперт в пенсионной сфере Анастасия Киреева поделилась деталями этого нововведения, отмечая, что для многих пенсионеров эти изменения вступят в силу уже с 13 января, передает «Примпресс».

Теперь у пенсионеров появилась возможность существенно сократить свои расходы на ЖКХ, воспользовавшись упрощенными правилами. Одним из критериев для освобождения от оплаты КУ станет недобросовестное предоставление этих услуг: если вода из крана не соответствует стандартам или горячая вода поступает ледяной, пенсионеры могут не оплачивать эти услуги, подав заявление и предоставив доказательства в виде фото- или видеозаписей. Если подать заявление сегодня, освобождение от оплаты может начаться с 13 января.

Эксперт подчеркнула, что Верховный суд уже подтвердил право граждан не только на перерасчет по квитанциям, но и на компенсацию морального вреда, которая может составить до половины суммы платежей.

Также, если в вашей квартире установлен специальный прибор для учета ресурсов отопления, и коммунальные службы не принимают его показания, вы можете не оплачивать счета за отопление. Это право было подтверждено Конституционным судом.

Добавим, что у российских пенсионеров в новом 2024 году появилась возможность бесплатно посещать профессиональные экскурсии по исторически значимым местам и городам, в сопровождении историков. А именно, бесплатные культурно-образовательные прогулки могут посещать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

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