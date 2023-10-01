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· Алина Алмакаева

Платить придется заранее: россияне негодуют из-за новых правил оплаты услуг ЖКХ

Платить придется заранее: россияне негодуют из-за новых правил оплаты услуг ЖКХ

mostszh.ru

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В России происходят изменения в системе оплаты за отопление.

Согласно новым правилам, дома, в которых установлены счетчики тепла, имеют два варианта оплаты: либо оплачивать только в те месяцы, когда осуществляется подача тепла, либо сделать равномерное распределение платежа на протяжении года.

Во втором случае поставщики тепла выполняют корректировку расчетов, опираясь на погодные условия предыдущих лет. Если зимой температура опускается ниже прогнозируемой, жильцам приходится доплачивать.

Однако эта система вызвала недовольство улуюдей, особенно из-за больших платежей в начале года. Светлана Разворотнева, зампред комитета Госдумы по ЖКХ, отметила, что многие жители выражали свое негодование по этому поводу.

В ответ на протесты граждан, депутаты предложили разделить корректировочные платежи на 12 месяцев. При этом для расчетов будут учитываться погодные условия не только за один прошлый год, а за последние три-пять лет.

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