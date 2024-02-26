Платить придется всем: владельцев квартир, где установлены счетчики, предупредили о дополнительных платежах

Начиная с 9 февраля, собственники квартир с установленными бытовыми счетчиками столкнутся с дополнительными платежами, которые составят почти двадцать тысяч рублей.

Эта новая обязательная мера, признанная законной, имеет непосредственное отношение к решению суда, которое вступило в силу на всей территории страны. Ресурсоснабжающие компании теперь будут иметь возможность взимать новые штрафы в ближайшем будущем.





Такое изменение связано с произошедшим инцидентом в одном из многоквартирных домов. Женщина, самостоятельно устанавливавшая новые водомеры, обратилась в местный водоканал для заверения счетчиков и установки пломб. Однако после проверки специалистами, ей был выставлен счет на 17 886 рублей за серьезное нарушение: она самостоятельно сняла старые счетчики без профессиональной проверки, и информация о их показаниях не была зафиксирована.В результате была запрошена повышенная тарификация, превышающая норму для данного дома в десять раз. Женщина пыталась оспорить этот счет в суде, но решение было вынесено в пользу коммунальных служб. Поэтому, начиная с 9 февраля, подобные ситуации могут повториться и с другими владельцами квартир, где установлены счетчики.