Платить не придется. В России с апреля новая льгота вводится для каждого пенсионера

Начиная с 1 апреля, пожилые люди в некоторых областях России имеют возможность получить специальные транспортные карты, которые дают право на бесплатную поездку на общественном транспорте в течение месяца.

Анастасия Киреева, специалист по вопросам пенсий, отмечает, что идея о введении такой льготы возникла в молодежном сообществе и была одобрена местными властями.

Для получения карты необходимо предоставить пенсионное удостоверение или паспорт. В начале программы карты будут выдаваться в течение трех дней, начиная с 1 апреля.

В период с 1 мая по 1 июня пенсионеры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи). На транспортной карте будет активировано десять поездок в пределах города.

Кроме того, с апреля многим пенсионерам с дачными участками предоставляется льгота на бесплатную поездку до их дач. Однако наличие такой льготы стоит уточнить в местном отделении социальной защиты.