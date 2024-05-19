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· 16+ · Ульяна Сенько

Платить не придется. Начиная с 20 мая в России вводится новая льгота для каждого пенсионера

С мая 2024 года в нескольких российских регионах был запущен пилотный проект, предоставляющий пенсионерам возможность бесплатного пользования городским транспортом.

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С мая 2024 года в нескольких российских регионах был запущен пилотный проект, предоставляющий пенсионерам возможность бесплатного пользования городским транспортом. Эта мера призвана улучшить мобильность пожилых людей и активизировать их участие в социальной жизни.

Основные элементы программы:

  • Выдача транспортных карт: Пенсионерам выдаются специальные карты, которые открывают доступ к автобусам, троллейбусам и трамваям на территории города. Для их получения необходимо предъявить удостоверение пенсионера или другой документ, подтверждающий статус.
  • Расширение мобильности: Кроме доступа к городскому транспорту, программа предусматривает возможности для поездок в сельские и пригородные районы, например, на дачи, что способствует активному отдыху на природе.
  • Дополнительные привилегии: Участникам проекта предоставляется до десяти бесплатных поездок в течение первого месяца участия.

Пенсионеры, заинтересованные в участии в программе, могут обратиться в местные отделения социальной защиты населения для получения информации о деталях проекта и процессе регистрации.

Этот проект не только облегчает жизнь пенсионеров, делая их более самостоятельными и мобильными, но и вносит значимый вклад в их социальную активность. Предоставление бесплатного доступа к транспорту подчеркивает стремление к созданию инклюзивного общества, где у каждого есть возможность оставаться активным участником общественной жизни независимо от возраста.

Таким образом, данная инициатива является частью обширной социальной программы России, направленной на повышение качества жизни пожилых людей и демонстрирующей заботу государства о благополучии каждого гражданина.

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