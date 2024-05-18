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Платить не придется. Начиная с 17 мая в России вводится новая льгота для каждого пенсионера

С мая текущего года в нескольких регионах России стартовал пилотный проект, который предоставляет пенсионерам возможность бесплатно пользоваться городским транспортом.

centrdd.ru

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С мая текущего года в нескольких регионах России стартовал пилотный проект, который предоставляет пенсионерам возможность бесплатно пользоваться городским транспортом. Эта инициатива направлена на улучшение мобильности пожилых людей и поддержку их активного социального образа жизни.

  • Основные аспекты программы:

Выдача транспортных карт: Участникам программы выдаются специальные транспортные карты, которые дают доступ к автобусам, троллейбусам и трамваям в пределах города. Для получения карты необходимо предъявить документы, подтверждающие пенсионный статус.

Расширение мобильности: Программа также включает привилегии для поездок в сельскую местность, например, на дачные участки, что способствует активному и здоровому досугу на свежем воздухе.

Дополнительные привилегии: Каждому участнику проекта предоставляется возможность совершить до десяти бесплатных поездок до начала июня.

  • Как принять участие:

Пенсионеры, желающие воспользоваться этой возможностью, могут обратиться в отделения социальной защиты своих регионов для получения дополнительной информации о проекте и условиях участия.

  • Значение проекта:

Этот проект открывает новые возможности для пенсионеров, делая их жизнь не только проще, но и более насыщенной и интересной. Он подчеркивает важность включения пожилых людей в активную общественную жизнь и поддержку их независимости.

Эта инициатива является частью более широкой социальной программы, направленной на улучшение качества жизни пожилых людей в России, показывая стремление страны к созданию инклюзивного общества, где каждый человек ценится и поддерживается.

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