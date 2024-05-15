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Платить не придется. Начиная с 16 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

С мая текущего года, в нескольких регионах Российской Федерации запущен новаторский проект, целью которого является предоставление пенсионерам доступа к бесплатному общественному транспорту.

gazetacp.ru

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С мая текущего года, в нескольких регионах Российской Федерации запущен новаторский проект, целью которого является предоставление пенсионерам доступа к бесплатному общественному транспорту.

Инициатива, получившая поддержку от молодежных организаций и одобрение местных административных структур, предлагает пожилым гражданам особые транспортные карты.

Пенсионеры, желающие воспользоваться данной программой, должны предъявить свое пенсионное удостоверение или паспорт. Раздача карт начнется уже в конце апреля, обеспечивая участникам возможность заранее спланировать свои поездки. С первой половины мая по начало июня, карты предоставят десять бесплатных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях внутри городских пределов.

Одновременно с началом программы, запускается и дополнительная акция, позволяющая пенсионерам бесплатно посещать свои дачные участки. Это поощряет активный образ жизни и укрепляет связь с природой. Для получения детальной информации о проекте и его условиях, пенсионеры могут обратиться в местные органы социальной защиты.

Эта инициатива направлена на упрощение жизни пожилых граждан, увеличение их мобильности и социальной активности. Реализация таких проектов значительно повышает качество жизни, улучшая доступность и удобство передвижений, а также стимулируя активное участие пенсионеров в жизни общества.

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