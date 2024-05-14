Платить не придется. Начиная с 12 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

С новым проектом, который вступил в силу с 12 мая в нескольких регионах России, пенсионеры получат возможность использовать специальные транспортные карты для бесплатного доступа к местному общественному транспорту. Инициатива была разработана с поддержкой молодёжных организаций и получила одобрение от местных административных органов.

Чтобы воспользоваться этим предложением, пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Раздача карт начнётся в конце апреля, что позволит пенсионерам заблаговременно организовать свои поездки. С 12 мая по 1 июня пенсионерам будут доступны бесплатные поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях, причём каждая карта будет заряжена на десять поездок в пределах города.

Помимо этого, в апреле стартует дополнительная акция, позволяющая пенсионерам бесплатно ездить на свои дачные участки. Это не только способствует поддержанию активного образа жизни среди пожилых людей, но и укрепляет их связь с природой. Для получения подробной информации о нововведении пенсионерам следует обратиться в местные органы социальной защиты.

Эти меры предназначены для облегчения жизни пожилых граждан, повышения их мобильности и социальной активности. Внедрение таких инициатив значительно повышает качество жизни, обеспечивая больше возможностей для удобства и доступности перемещений, а также предоставляет пенсионерам возможность более активно участвовать в социальной жизни своего сообщества.