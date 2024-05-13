Платить не придется. Начиная с 12 мая новая льгота вводится для каждого пенсионера

Стало известно, что с 12 мая граждане, получающие страховые выплаты по возрасту, в некоторых регионах страны смогут начать пользоваться специальными транспортными картами, обеспечивающими бесплатный проезд на общественном транспорте в течение месяца.

Эта инициатива была основана на поддержке молодежного сообщества и утверждена местными властями.

Для получения карты пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Выдача карт начнется в конце апреля, что обеспечит гражданам достаточно времени для организации своих поездок.

С 12 мая по 1 июня пенсионеры смогут воспользоваться бесплатным проездом на автобусах, троллейбусах и трамваях. На транспортную карту будет записано десять поездок в пределах населенного пункта, что сделает поездки более удобными и доступными для пожилых граждан.

В дополнение к этой инициативе, в апреле пенсионеры в ряде регионов смогут бесплатно посещать свои дачи, что стимулирует активный образ жизни и поддерживает связь с природой. Однако, для уточнения условий получения данной льготы, пенсионерам рекомендуется обратиться в местное управление социальной защиты.

Эта новая льгота предоставит пенсионерам уникальную возможность экономить на поездках и оставаться социально активными, что способствует улучшению их качества жизни и обеспечивает больше комфорта и удобства в повседневных перемещениях.