Платить не придется. Начиная с 1 апреля новая льгота вводится для каждого пенсионера

С начала апреля пенсионеры из некоторых областей России получат специальные транспортные карты, предоставляющие бесплатную поездку на общественном транспорте в течение месяца.

По словам специалиста по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, идея введения данного льготного предложения происходит от молодежной общественности и была поддержана местными властями.

Для получения карты необходимо предоставить пенсионное удостоверение или паспорт. Изначально выдача карт будет происходить в течение трех дней, начиная с 1 апреля.

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут пользоваться общественным транспортом (автобусами, троллейбусами, трамваями) бесплатно. На транспортной карте будет записано десять поездок в пределах населенного пункта.

Кроме того, в нескольких регионах уже с апреля пенсионерам с дачными участками будут предоставлены льготы на бесплатную поездку до их дач. Однако информацию об этой льготе рекомендуется уточнить в местном отделении социальной защиты.