Платить не надо. С 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера
В РФ начинается пилотный проект, направленный на создание комфортных условий жизни для пожилых граждан. С мая пенсионеры в нескольких регионах страны смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Как это будет работать?
Программа предполагает выдачу пенсионерам специальных транспортных карт. Для их получения достаточно предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Раздача карт начнется уже в конце апреля.
Бесплатный проезд будет действовать на всех видах городского общественного транспорта:автобусах, троллейбусах и трамваях. В период с мая по начало июня пенсионеры смогут совершить десять бесплатных поездок.
Бонус для дачников
Помимо бесплатного проезда в городе, пенсионерам также предоставят возможность бесплатно добираться до своих дачных участков. Это станет хорошим стимулом к поддержанию активного образа жизни и общения с природой.
Проект реализуется при поддержке молодежных организаций и местных администраций.
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