Платить больше не придётся: с 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В России стартовала теплая инициатива: молодежные организации объединились с местными властями, чтобы сделать проезд в общественном транспорте доступнее для пенсионеров.



В рамках пилотного проекта пожилые люди смогут получить специальные транспортные карты, дающие право на определенное количество бесплатных поездок. Условия участия максимально просты: достаточно обратиться в органы социальной защиты и предъявить пенсионное удостоверение или паспорт.



Организаторы проекта верят, что эта инициатива не только облегчит пенсионерам доступ к городским удобствам, но и поможет им оставаться активными и мобильными. Также станет приятным бонусом для любителей проводить время на природе.



Пока проект реализуется в тестовом режиме, но организаторы надеются, что он получит положительный отклик и будет распространен на другие регионы России.