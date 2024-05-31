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· 16+ · Алина Алмакаева

Платить больше не придётся: с 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В России стартовала теплая инициатива:  молодежные организации объединились с местными властями, чтобы сделать проезд в общественном транспорте доступнее для пенсионеров.

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В России стартовала теплая инициатива: молодежные организации объединились с местными властями, чтобы сделать проезд в общественном транспорте доступнее для пенсионеров.

В рамках пилотного проекта пожилые люди смогут получить специальные транспортные карты, дающие право на определенное количество бесплатных поездок. Условия участия максимально просты: достаточно обратиться в органы социальной защиты и предъявить пенсионное удостоверение или паспорт.

Организаторы проекта верят, что эта инициатива не только облегчит пенсионерам доступ к городским удобствам, но и поможет им оставаться активными и мобильными. Также станет приятным бонусом для любителей проводить время на природе.

Пока проект реализуется в тестовом режиме, но организаторы надеются, что он получит положительный отклик и будет распространен на другие регионы России.

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