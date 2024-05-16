Платить больше не придется. Начиная с 16 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В нескольких регионах России стартовал проект, направленный на поддержку пенсионеров через предоставление им доступа к бесплатному городскому транспорту начиная с мая этого года. Эта программа предлагает выдачу специальных транспортных карт, которые позволяют пожилым людям экономить на поездках внутри городских границ.

Эта инициатива, поддержанная молодежными группами и одобренная местными властями, позволяет участникам программы использовать автобусы, троллейбусы и трамваи без оплаты. Пенсионеры, заинтересованные в участии в программе, должны предоставить документ, подтверждающий их статус, такой как пенсионное удостоверение или паспорт.

Карты начали раздавать в конце апреля, что предоставило пенсионерам возможность спланировать свои перемещения заранее. С мая по начало июня предусмотрено до десяти бесплатных поездок. Кроме того, введена дополнительная льгота для посещения дачных участков, что стимулирует активное и здоровое проведение времени на природе.

Заинтересованным пенсионерам рекомендуется обратиться за дополнительной информацией в местные отделения социальной защиты. Проект направлен на улучшение условий жизни пенсионеров, повышение их мобильности и социальной активности, а также на включение пожилых граждан в активную жизнь общества.