Платить больше не нужно. Начиная с 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В нескольких регионах Российской Федерации стартовал инновационный проект, который предоставляет пенсионерам уникальную возможность путешествовать по городу абсолютно бесплатно.

За инициативой стоят молодежные организации, а реализация проекта стала возможной благодаря поддержке региональных властей. Этот шаг направлен на улучшение качества жизни пожилых людей, предоставляя им свободу передвижения и возможность быть более социально активными.

Чтобы воспользоваться предложением, пенсионерам достаточно предъявить удостоверение пенсионера или паспорт в пунктах выдачи транспортных карт. Раздача уже в полном разгаре, позволяя планировать поездки без забот о стоимости проезда.

В течение месяца, начиная с мая и заканчивая началом июня, участники программы могут сделать до десяти поездок на любом виде городского транспорта, будь то автобусы, троллейбусы или трамваи. Особенно ценным является то, что пенсионеры могут бесплатно добраться до дачных участков, что стимулирует их проводить больше времени на свежем воздухе и вести активный образ жизни.

Дополнительные сведения о проекте и условия участия доступны в социальных службах. Этот экспериментальный проект уже сейчас демонстрирует значительный потенциал для улучшения общественного благополучия пожилых людей и, в случае его успеха, может быть расширен на всю страну.

Таким образом, нововведение не только облегчает повседневную жизнь пенсионеров, но и открывает перед ними новые возможности для общения и активного досуга. Стремление к созданию более доступной и комфортной среды для пожилых людей является важным шагом на пути к повышению их качества жизни.