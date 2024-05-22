Платить больше не надо. С 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

Инновационный проект: пожилым гражданам России бесплатный транспорт и поддержка в путешествиях.

Уже в текущем году в некоторых регионах России запускается передовой проект, который направлен на совершенствование условий проживания пожилых людей. Организация, поддерживаемая молодежными сообществами и санкционированная местными властями, предоставляет специализированные транспортные карты для пенсионеров.



Чтобы принять участие, пожилым гражданам требуется показать свое пенсионное удостоверение или документы. Выдача карт будет реализовываться уже в скором времени, что дает участникам возможность планирования своих поездок. Кроме того, некоторые граждане смогут десять раз бесплатно проехать на общественном транспорте.



Совместно со стартом программы будет проведена акция, позволяющая пенсионерам безвозмездно посещать загородные усадьбы. Чтобы получить более подробную информацию о проекте и его условиях, старшим людям необходимо сходить в местные учреждения социальной защиты.



Цель данной идеи - усовершенствовать качество жизни людей, увеличить их подвижность и общественную активность. Внедрение таких проектов способствует повышению удобства и доступности городского транспорта, а также увеличивает активное участие граждан в социальной жизни.