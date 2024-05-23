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Платить больше не надо. Начиная с июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

Бесплатный проезд для пенсионеров: стартует пилотный проект в регионах.

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Бесплатный проезд для пенсионеров: стартует пилотный проект в регионах

В нескольких регионах страны с июня стартует социальная инициатива, направленная на поддержку пожилых граждан – пенсионерам будет предоставлен бесплатный проезд в городском транспорте. Нововведение, инициированное молодёжными организациями и получившее одобрение местных властей, обещает стать заметной мерой социальной поддержки.

Как это будет работать?

В июне уже начнётся выдача специализированных транспортных карт для пожилых людей. Чтобы получить карту, необходимо предоставить пенсионное удостоверение или паспорт. Карты будут действовать в тестовом режиме и дадут право на 10 бесплатных поездок на городских маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев.

Бонус для садоводов:

Параллельно с бесплатным проездом в городе пенсионеры смогут бесплатно добираться до своих дачных участков. Это отличная возможность проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься любимым делом.

Где узнать подробности?

Получить подробную информацию о новом проекте и условиях участия можно в органах социальной защиты по месту жительства.

Пилотный проект призван облегчить жизнь пожилых людей, сделать городскую среду более комфортной и доступной, а также способствовать их социальной адаптации и активному долголетию.

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