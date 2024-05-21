Платить больше не надо. Начиная с 21 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

С мая текущего года, в ряде регионов Российской Федерации стартовал новаторский проект, направленный на предоставление пенсионерам доступа к бесплатному общественному транспорту.

Идея, поддержанная молодежными организациями и одобренная местными властями, предполагает выдачу специальных транспортных карт для пожилых жителей.

Для участия в программе пенсионерам необходимо предъявить свое пенсионное удостоверение или паспорт. Выдача карт начнется уже в конце апреля, что позволит заранее спланировать поездки. С первой половины мая до начала июня участникам будут предоставлены десять бесплатных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях в городе.

Вместе с запуском программы начнется дополнительная акция, которая даст пенсионерам возможность бесплатно посещать свои дачные участки. Это поощряет активный образ жизни и укрепляет связь с природой. Чтобы узнать подробности о проекте и его условиях, пенсионеры могут обратиться в органы социальной защиты.

Данная инициатива направлена на улучшение жизни пожилых граждан, увеличение их мобильности и социальной активности. Реализация подобных проектов значительно повышает качество жизни, облегчая движение и стимулируя участие пенсионеров в общественной жизни.