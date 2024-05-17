Платить больше не надо. Начиная с 17 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

С мая текущего года несколько регионов России запустили пилотный проект, предназначенный для поддержки пенсионеров, предоставляя им возможность бесплатно пользоваться городским транспортом. Эта новаторская программа направлена на улучшение мобильности пожилых людей, позволяя им сохранять активный социальный образ жизни без дополнительных финансовых затрат.

Участникам программы выдаются специальные транспортные карты, которые открывают доступ к автобусам, троллейбусам и трамваям внутри города. Для получения карты необходимо предъявить документы, подтверждающие пенсионный статус, такие как пенсионное удостоверение или паспорт.

Помимо бесплатных поездок по городу, программа включает дополнительные привилегии для поездок в сельскую местность, например, на дачные участки, способствуя таким образом более здоровому и активному досугу на свежем воздухе.

Раздача транспортных карт началась уже в апреле, что позволило пенсионерам заранее спланировать свои майские перемещения. Первоначально, каждому участнику предоставляется возможность совершить до десяти бесплатных поездок до начала июня.

Для получения дополнительной информации о проекте и условиях участия пенсионеры могут обратиться в отделения социальной защиты своих регионов. Проект открывает новые возможности для пенсионеров, делая их жизнь не только проще, но и более насыщенной и интересной.