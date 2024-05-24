Платить больше не надо. Начиная с 1 июня новая льгота вводится для каждого пенсионера

В некоторых регионах России стартует экспериментальный проект, направленный на поддержку мобильности пенсионеров. Уже с мая пожилые люди смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Инициатива реализуется совместно с молодежными организациями и имеет поддержку на уровне местных администраций.



Специально для участников проекта будут выпущены транспортные карты, дающие право на бесплатный проезд. Получить их можно будет, предъявив пенсионное удостоверение или паспорт.



В период с мая по июнь каждая карта обеспечит 10 бесплатных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях в пределах города.



Но это еще не все! В рамках проекта также планируется организовать бесплатную доставку пенсионеров к их дачным участкам.



Подробная информация о проекте и его условиях доступна в местных органах социальной защиты.



Новая инициатива призвана сделать жизнь пенсионеров комфортнее, повысить их мобильность и участие в общественной жизни. Успешная реализация пилотного проекта может стать толчком к его расширению на другие регионы страны.