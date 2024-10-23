Пластиковые окна будут запрещены уже с октября 2024 года: заменять не разрешат
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В России вступили в силу новые ограничения, касающиеся установки пластиковых окон в многоквартирных домах, в частности, панорамных и французских окон.
Высшая судебная инстанция РФ вынес решение, согласно которому любые изменения, затрагивающие внешний облик здания, требуют обязательного согласования с соседями.
Почему это важно?
Панорамные и французские окна, несмотря на свою популярность, часто требуют демонтажа части подоконной стены, что нарушает целостность фасада здания. Вмешательство в фасад многоквартирного дома считается изменением общего имущества, поэтому теперь для установки таких окон необходимо получить согласие от всех жильцов дома.
Прецедентное дело:
Верховный суд рассмотрел дело о собственнице квартиры, которая установила французское окно без согласования с соседями, несмотря на одобрение жилищной инспекции. Соседи подали иск, утверждая, что такие изменения нарушают архитектурный облик дома. Суд встал на сторону истцов, подтвердив, что любые изменения фасада требуют согласования с жильцами, независимо от одобрения инспекций.
Как избежать проблем?
Тем, кто планирует установку панорамных или французских окон, необходимо:
- Получить согласие жильцов: провести собрание собственников дома и получить их официальное согласие на планируемые изменения.
- Оформить разрешение в надзорных органах: после одобрения соседей необходимо получить официальное разрешение в жилищной инспекции или других уполномоченных органах.
- Избегать самовольных действий: установка окон без согласования может привести к судебным искам и требованию восстановить исходное состояние фасада.
Новые правила направлены на защиту общего имущества и сохранение внешнего вида зданий. Собственникам квартир важно учитывать эти изменения, чтобы избежать штрафов и юридических проблем.
Рекомендации:
- Перед началом работ ознакомьтесь с актуальными правилами в вашем регионе.
- Обратитесь к юристу для консультации по вопросам согласования изменений в фасаде.
- Проведите собрание собственников дома и получите официальное согласие на установку окон.
- Получите разрешение от жилищной инспекции или других уполномоченных органов.
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