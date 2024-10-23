Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Пластиковые окна будут запрещены уже с октября 2024 года: заменять не разрешат

В России вступили в силу новые ограничения, кас...

Яндекс Карты

Подписаться в Telegram

В России вступили в силу новые ограничения, касающиеся установки пластиковых окон в многоквартирных домах, в частности, панорамных и французских окон.

Высшая судебная инстанция РФ вынес решение, согласно которому любые изменения, затрагивающие внешний облик здания, требуют обязательного согласования с соседями.

Почему это важно?

Панорамные и французские окна, несмотря на свою популярность, часто требуют демонтажа части подоконной стены, что нарушает целостность фасада здания. Вмешательство в фасад многоквартирного дома считается изменением общего имущества, поэтому теперь для установки таких окон необходимо получить согласие от всех жильцов дома.

Прецедентное дело:

Верховный суд рассмотрел дело о собственнице квартиры, которая установила французское окно без согласования с соседями, несмотря на одобрение жилищной инспекции. Соседи подали иск, утверждая, что такие изменения нарушают архитектурный облик дома. Суд встал на сторону истцов, подтвердив, что любые изменения фасада требуют согласования с жильцами, независимо от одобрения инспекций.

Как избежать проблем?

Тем, кто планирует установку панорамных или французских окон, необходимо:

  • Получить согласие жильцов: провести собрание собственников дома и получить их официальное согласие на планируемые изменения.
  • Оформить разрешение в надзорных органах: после одобрения соседей необходимо получить официальное разрешение в жилищной инспекции или других уполномоченных органах.
  • Избегать самовольных действий: установка окон без согласования может привести к судебным искам и требованию восстановить исходное состояние фасада.

Новые правила направлены на защиту общего имущества и сохранение внешнего вида зданий. Собственникам квартир важно учитывать эти изменения, чтобы избежать штрафов и юридических проблем.

Рекомендации:

  • Перед началом работ ознакомьтесь с актуальными правилами в вашем регионе.
  • Обратитесь к юристу для консультации по вопросам согласования изменений в фасаде.
  • Проведите собрание собственников дома и получите официальное согласие на установку окон.
  • Получите разрешение от жилищной инспекции или других уполномоченных органов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

поставить сетки от тараканов цена

Лонгриды

12 часов назад

Финальный аккорд: как казанцы остались без мобильного интернета из-за саммита БРИКС

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

замена фреона в кондиционере в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах легковушка влетела в фуру: видео

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

Новости Казани

22 часа назад

В Управлении образования Казани прокомментировали драку 2 учителей

Новости Казани

день назад

Александр Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани

Новости Казани

день назад

В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки
Новости Казани
15 часов назад

Истребитель ВКС России сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

Гость отметил, что регион хорошо подготовился к...

Новости Казани

28 минут назад

Симоньян: саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия Запада

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

Новости Казани

12 часов назад

Стала известна программа концерта, который смотрят лидеры БРИКС в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Президент Республики Конго прибыл в Казань
Симоньян в Казани рассказала, что ее дети говор...
Новости Казани
53 минуты назад

Симоньян в Казани рассказала, что ее дети говорят на китайском

Новости Татарстана

14 часов назад

Путин: Татарстан может гордиться своими темпами развития

Новости Казани

16 часов назад

Президент Ирана: БРИКС положит конец однополярному миру

Новости Казани

16 часов назад

Подготовка к саммиту БРИКС обошлась в 20 млрд рублей
АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 го...
Новости Татарстана
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха