Пластиковые окна будут запрещены уже с октября 2024 года: заменять не разрешат

В России вступили в силу новые ограничения, касающиеся установки пластиковых окон в многоквартирных домах, в частности, панорамных и французских окон.

Высшая судебная инстанция РФ вынес решение, согласно которому любые изменения, затрагивающие внешний облик здания, требуют обязательного согласования с соседями.

Почему это важно?

Панорамные и французские окна, несмотря на свою популярность, часто требуют демонтажа части подоконной стены, что нарушает целостность фасада здания. Вмешательство в фасад многоквартирного дома считается изменением общего имущества, поэтому теперь для установки таких окон необходимо получить согласие от всех жильцов дома.

Прецедентное дело:

Верховный суд рассмотрел дело о собственнице квартиры, которая установила французское окно без согласования с соседями, несмотря на одобрение жилищной инспекции. Соседи подали иск, утверждая, что такие изменения нарушают архитектурный облик дома. Суд встал на сторону истцов, подтвердив, что любые изменения фасада требуют согласования с жильцами, независимо от одобрения инспекций.

Как избежать проблем?

Тем, кто планирует установку панорамных или французских окон, необходимо:

Получить согласие жильцов: провести собрание собственников дома и получить их официальное согласие на планируемые изменения.

Оформить разрешение в надзорных органах: после одобрения соседей необходимо получить официальное разрешение в жилищной инспекции или других уполномоченных органах.

Избегать самовольных действий: установка окон без согласования может привести к судебным искам и требованию восстановить исходное состояние фасада.

Новые правила направлены на защиту общего имущества и сохранение внешнего вида зданий. Собственникам квартир важно учитывать эти изменения, чтобы избежать штрафов и юридических проблем.

Рекомендации: