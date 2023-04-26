Боец ВСУ расплакался, рассказывая британским СМИ, как дела в зоне СВО

Украинский военный разрыдался во время интервью британским СМИ. Корреспонденты The Telegraph спросили его, как дела в зоне СВО. Мужчина расплакался и заявил, что за слезы ему не стыдно, он плачет часто, особенно, когда думает о том, сколько молодых хлопцев "домой не вернутся".

Украинец отметил, что плачет он и на поле боя, и происходит такое нередко. Он старается делать это украдкой.

"Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Плачу украдкой… ", — признался мужчина.

Украинский военный рассказал, что потери ВСУ несут страшные, и об этом в СМИ Украины не говорят.