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"Плачу украдкой, прямо на поле боя": украинский солдат рассказал британским СМИ страшные подробности СВО

Боец ВСУ расплакался, рассказывая британским СМИ, как дела в зоне СВО
"Плачу украдкой, прямо на поле боя": украинский солдат рассказал британским СМИ страшные подробности СВО

Фото: открытые источники

Украинский военный разрыдался во время интервью британским СМИ. Корреспонденты The Telegraph спросили его, как дела в зоне СВО. Мужчина расплакался и заявил, что за слезы ему не стыдно, он плачет часто, особенно, когда думает о том, сколько молодых хлопцев "домой не вернутся".

Украинец отметил, что плачет он и на поле боя, и происходит такое нередко. Он старается делать это украдкой.

"Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Плачу украдкой… ", — признался мужчина.

Украинский военный рассказал, что потери ВСУ несут страшные, и об этом в СМИ Украины не говорят.

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