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· Алина Алмакаева

Пиво, вино или джин? Ученые рассказали, от какого напитка сердце и печень медленнее всего обрастают жиром

Пиво, вино или джин? Ученые рассказали, от какого напитка сердце и печень медленнее всего обрастают жиром

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Алкоголь, согласно исследованию учёных американской Медицинской школы Уэйк-Форест, фактором, способствующим накоплению опасного висцерального жира вокруг внутренних органов. Особенно посылом заболевания инфарктом миокарда. Однако, по результатам исследования, оказалось, что вино - самый безопасный вид алкоголя для организма.

Научные работники, чтобы выяснить связь между предпочтениями в алкогольных напитках и накоплением жира, провели анализ у 6,5 тысяч испытуемых в возрасте от 45 до 84 лет. Участников исследования разделили на группы в зависимости от своего потребления алкоголя. Были выделены такие категории, как абстиненты, умеренные пьющие, часто пьющие, лица с алкогольной зависимостью и бывшие алкоголики. Затем, при помощи компьютерной томографии, измерили количество висцерального жира вокруг внутренних органов.

Результаты исследования показали, что у тех, кто злоупотребляет алкоголем, наблюдается значительное накопление висцерального жира, в то время как у лиц, пьющих в малых или умеренных количествах, этот показатель значительно ниже. Интересно, что у отдельной группы испытуемых, предпочитающих вино, ожирение внутренних органов было минимальным. Вероятно, это объясняется наличием полезных полифенолов в вине, а также более здоровым образом жизни, который ведут его поклонники.

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