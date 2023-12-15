«Писатель Борис Акунин должен быть уничтожен»: генерал-лейтенант Гурулев заявил о необходимости его ликвидации

Российский военачальник и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев вновь взбудоражил россиян новым резким высказыванием в эфире шоу «Соловьев Live», в котором выразил мнение, что писатель Борис Акунин является «врагом» страны, которого нужно «уничтожить».

По мнению генерал-лейтенанта, человек, а именно Акунин, который назвал армию РФ «сборищем преступников», желает поражения своей стране, и таких как он, не должно быть на свете.

Ранее депутат ГД Андрей Гурулев в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» заявил, что в России следует узаконить высшую меру наказания, смертную казнь, для эффективной борьбы со «внутренними врагами». Депутат сослался на опыт Беларуси.

А в октябре текущего года российский военачальник также в эфире передачи с Соловьевым заявил, что людей, которые не поддерживают Главу своего государства, Владимира Путина, следует «уничтожать», уточнив, что таких в России 20% от всего населения страны.