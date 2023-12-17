«Писатель Борис Акунин должен быть уничтожен»: генерал-лейтенант Гурулев объяснил необходимость его ликвидации

Депутат Гурулев, заявил, что человек, который желает поражения своей стране, желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так, наверное, страна может одержать победу. Политик поделился своим мнением на шоу «Соловьев Live».

Предварительно Владимир Соловьев отметил, что писатель Акунин охарактеризовал российскую армию как «скопление преступников». Скорее всего, сообщает «Агентство», он имел в виду интервью, которое писатель дал пранкерам Вовану и Лексусу, которые выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко.



Вечером 10 декабря Гурулев во время эфира «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал предложение о возвращении смертной казни для противодействия «внутренним врагам». Политик сослался на опыт Беларуси.