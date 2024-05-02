Пионам необходим такой сосед: ушлые дачники высаживают рядом с кустами этот красивый цветок — муравьи и тля боятся его как огня
vasha-teplitsa.ru
Пионы — излюбленное украшение многих садов, но, к сожалению, их красоту часто угрожают вредители, такие как муравьи и тля. Однако, опытные садоводы нашли натуральный способ защиты этих цветов без применения химикатов, которые могут навредить как растениям, так и окружающей среде.
Оказывается, что рядом с пионами эффективно высаживать настурцию — растение, которое способно отпугивать вредителей благодаря своему резкому аромату. Недавно настурция вновь стала популярна среди дачников благодаря своей способности не только отгонять насекомых, но и защищать пионы от различных грибковых заболеваний.
Эксперты подчеркивают, что настурция не влияет на рост пионов и является неприхотливым растением, легко адаптирующимся к различным условиям. Кроме того, настурция хорошо уживается и с другими культурами. Садоводы, которые высаживали её на своих участках, отмечают, что настурция успешно защищает капусту от бабочек-белянок, помидоры от белокрылки и картофель с томатами от фитофторы. Она также предотвращает нападение жучков и тли на кабачки и тыквы.
Таким образом, настурция не только украшает сад своим ярким цветением, но и выполняет функцию естественного репеллента, обеспечивая защиту соседних растений от вредителей и болезней. Сажая настурцию в своем саду, вы не только добавляете красок, но и значительно улучшаете здоровье и урожайность своих растений.
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