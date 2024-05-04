Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Пионам необходим этот сосед: ушлые дачники высаживают рядом с кустами этот красивый цветок — муравьи и тля боятся его больше огня

Садоводы нашли эффективный способ борьбы с муравьями и тлей на пионах, высаживая рядом с ними другое растение.

domsolo.ru

Подписаться в Telegram

Пионы с их великолепными цветами и насыщенным ароматом являются жемчужинами многих садов. Однако эти красивые растения часто привлекают муравьев и тлю, которые могут навредить их здоровью. Садоводы нашли эффективный способ борьбы с этими вредителями, высаживая лаванду рядом с пионами.

Лаванда, известная своими успокаивающими свойствами для человека, оказывает совершенно иное действие на насекомых. Эфирные масла лаванды действуют как натуральный репеллент, отпугивая муравьев и тлю. Таким образом, лаванда не только украшает сад своими яркими цветками, но и создает здоровую среду для роста пионов.

Лаванда проста в уходе и хорошо адаптируется к умеренному климату, что делает ее идеальным выбором для российских дачников. Для максимальной эффективности лаванду следует высаживать на расстоянии 30-50 см от пионов, чтобы эфирные масла могли свободно распространяться, защищая пионы, не подавляя их рост.

Лаванда рядом с пионами не только визуально украшает сад, но и служит функциональной ролью, обеспечивая защиту от насекомых-вредителей. Это решение позволяет создать не только красивый, но и здоровый сад, уменьшая вероятность поражения пионов вредителями и болезнями. Внедрение такой простой, но эффективной агрономической практики может существенно улучшить состояние вашего сада, делая уход за ним более приятным и менее затратным.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Новости Казани

день назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин

тараканы по вентиляции

Новости Татарстана

день назад

На Хади Такташа 78а снесли АЗС

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

сколько стоит свадебный торт на заказ в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков

Новости Казани

день назад

В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии

Новости Татарстана

день назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Казани

3 часа назад

«Рубин» перед матчем с ЦСКА подписал нового игрока
Новости Казани
2 дня назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Татарстана

13 минут назад

Гузель Уразова сообщила о своем возращении в Казань после операции

Новости Татарстана

23 минуты назад

В санитарном двухмесячнике приняли участие более 125 тысяч татарстанцев

Новости Татарстана

43 минуты назад

1,4 млн измерений выполнили станции контроля качества воздуха минэкологии РТ

Новости Казани

53 минуты назад

В Казани потушили пожар в многоквартирном доме на Амирхана
В Казани в детсадах, школах и больницах включат отопление
Новости Казани
день назад

В Казани в детсадах, школах и больницах включат отопление

Новости Татарстана

час назад

В Казани прошла международная акция «Сад памяти»

Новости Татарстана

час назад

Метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая

Новости Татарстана

час назад

В праздник Пасхи в Татарстане дежурят 237 сотрудников МЧС
Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы
Интересное в Казани
5 дней назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы