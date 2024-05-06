Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Пионам необходим этот сосед: умные дачники высаживают рядом с кустами этот красивый цветок — муравьи и тля боятся его больше огня

Пионы — одни из самых любимых цветов на дачных участках. Однако их красоту часто омрачают нашествия муравьёв и тли, которые могут нанести серьёзный вред их здоровью. Умные садоводы нашли эффективное и красивое решение этой проблемы.

mykaleidoscope.ru

Подписаться в Telegram

Пионы — одни из самых любимых цветов на дачных участках благодаря своим пышным бутонам и насыщенному аромату. Однако их красоту часто омрачают нашествия муравьёв и тли, которые не только портят внешний вид растений, но и могут нанести серьёзный вред их здоровью. Умные садоводы нашли эффективное и красивое решение этой проблемы — посадка лаванды рядом с пионами.

Лаванда — натуральный репеллент

Лаванда не только прекрасно дополняет сад своими ярко-фиолетовыми цветами и приятным ароматом, но и служит естественным отпугивающим средством против вредителей. Эфирные масла, содержащиеся в лаванде, известны своими репеллентными свойствами, особенно эффективными против муравьёв и тли.

Почему именно лаванда?

  • Универсальность: Лаванда удобна в уходе и хорошо адаптируется к различным условиям выращивания, что делает её идеальным выбором для большинства садов.
  • Профилактика вредителей: Сажая лаванду рядом с пионами, вы естественным образом снижаете риск атаки тли и муравьёв, которые предпочитают избегать этот запах.
  • Эстетика: Лаванда добавляет цветовому разнообразию в вашем саду, создавая красивые цветовые акценты рядом с крупными и яркими бутонами пионов.

Как посадить лаванду рядом с пионами?

  1. Выбор места: Лаванда предпочитает хорошо дренированную почву и места с полным солнечным освещением.
  2. Подготовка почвы: Обеспечьте хороший дренаж, так как лаванда не переносит застоя воды у корней.
  3. Посадка: Расстояние между лавандой и пионами должно быть достаточным для обеспечения циркуляции воздуха, обычно около 30-50 см от каждого пиона.

Внедрив эти простые шаги в уход за своим садом, дачники смогут не только наслаждаться здоровыми и красивыми пионами, но и добавить новые ароматы и цвета в свой сад, делая его ещё привлекательнее и уютнее.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ из-за ДТП сгорел водитель «Mercedes»

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

обработки насекомых москва и московская

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска отправилась на шоу «Поле чудес»

ремонт шлема мото в москве в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

Новости Татарстана

23 часа назад

Транспортная прокуратура проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Казани

20 часов назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

39 минут назад

В Казани может появиться арт-пространство

Новости Татарстана

44 минуты назад

В РТ сельхозотрасли не хватает тысячи рабочих

Новости Татарстана

час назад

Реконструкцию Горьковское шоссе планируют завершить в конце года

Новости Казани

час назад

На Голубых озерах появились новые места для купания
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
3 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Татарстана

час назад

День Победы в РТ встретят более 11 тысяч ветеранов

Новости Татарстана

час назад

В РТ ожидаются заморозки, грозы и мокрый снег

Новости Казани

2 часа назад

В Казани из-за репетиции 9 мая вновь ограничат движение
Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Интересное в Казани
4 дня назад

Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин
Новости Казани
3 дня назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин