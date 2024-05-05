Пионам необходим этот сосед: смышлёные дачники высаживают рядом с кустами этот красивый цветок — муравьи и тля боятся его больше огня

Пионы, с их великолепными цветами и насыщенным ароматом, являются жемчужинами многих садов. Однако они часто становятся мишенью для муравьев и тли, что может угрожать их здоровью. Садоводы нашли эффективное решение для борьбы с этими вредителями — высаживание лаванды рядом с пионами.

Почему лаванда?

Лаванда не только украшает сад своими яркими цветками, но и создает здоровую среду для роста пионов благодаря своим эфирным маслам, которые действуют как натуральный репеллент. Эти масла отпугивают муравьев и тлю, защищая пионы от вредителей.

Как правильно высадить лаванду:

Лаванда проста в уходе и хорошо адаптируется к умеренному климату, делая её идеальным выбором для садов в России. Лаванду следует высаживать на расстоянии 30-50 см от пионов, чтобы её эфирные масла могли свободно распространяться и защищать пионы, не подавляя их рост.

Высаживание лаванды рядом с пионами не только добавляет красоты вашему саду, но и выполняет функциональную роль, обеспечивая защиту от насекомых-вредителей. Это простое, но эффективное садовое решение позволяет снизить вероятность поражения пионов вредителями и болезнями, улучшая состояние вашего сада и делая уход за ним более приятным и менее трудоемким.