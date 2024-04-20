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«Пестициды, плесень, кишечная палочка»: в этих марках чая нашли рассадник опасных для здоровья веществ

«Пестициды, плесень, кишечная палочка»: в этих марках чая нашли рассадник опасных для здоровья веществ

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Споры о вкусе и аромате чая могут длиться вечно, однако его качество и безопасность оценить можно лишь после специальных исследований. Эксперты Roskachestva провели анализ 48 образцов черного чая от 35 брендов, отправив их на лабораторные тесты. По результатам проверки подтвердили высокое качество чая, не обнаружив ни фальсификации, ни посторонних примесей или красителей. Также не зафиксировано превышения уровней потенциально опасных веществ, включая токсичные и радиоактивные элементы.

Некоторые покупатели опасаются добавления в чайные пакетики остатков сушки цельных листьев, листьев других растений, пыли и грязи. Однако исследование не выявило ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей сорной травы.

По содержанию плесени, в пакетированном чае марки Dilmah обнаружено превышение допустимых пределов в три раза, а в чае "Краснодарский" производства ООО "Торговый дом "Дагомысчай" – в четыре раза.

Относительно кишечной палочки, ее присутствие в чае обычно не представляет угрозы, однако специалисты рекомендуют соблюдать гигиенические меры. Список чаев, в которых обнаружена кишечная палочка, включает в себя такие бренды, как "Традиция", Brooke Bond, Gordon, Riston, "Императорский", Twinings, Richard, "Азерчай", "Тот самый чай", Alokozay, "Золотая чаша".

В недавнем исследовании выявлено, что большинство проверенных чаев содержат следы пестицидов. Из 48 образцов чая следы химических веществ были найдены в 40. Однако специалисты утверждают, что количество пестицидов незначительно и не представляет угрозы здоровью.

Что касается брендов без выявленных нарушений, среди них можно выделить Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond для пакетированных чаев и Akbar и "Традиция" для листового чая.

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