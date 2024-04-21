Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Пестициды, плесень, кишечная палочка»: в этих марках чая нашли опасные для здоровья веществ

«Пестициды, плесень, кишечная палочка»: в этих марках чая нашли опасные для здоровья веществ

Подписаться в Telegram

Споры о вкусе и аромате чая могут длиться неопределенно долго, однако оценить его качество и безопасность возможно лишь после специальных исследований. Эксперты Роскачества провели анализ 48 образцов черного чая от 35 известных брендов, выслав их на лабораторные тесты.

По результатам проверки, специалисты подтвердили высокое качество чая. Серьезных нарушений не выявлено: продукт не содержит фальсификации, посторонних примесей или красителей. Отмечено также, что уровни потенциально опасных веществ, включая токсичные и радиоактивные элементы, не превышают допустимых норм.

Что касается содержимого в пакетиках с чаем, и о качестве его ингредиентов, предположения о наличии остатков от сушки цельных листьев и других примесей были опровергнуты. Исследование не выявило красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы в ни в одном из образцов.

Несмотря на высокое качество большинства образцов, обнаружены проблемы с содержанием плесени в пакетированных чаях марки Dilmah и "Краснодарский", а также наличие кишечной палочки в чаях различных известных брендов.

Касательно наличия пестицидов, большинство образцов содержат следы этих химических веществ, однако уровни обнаруженных пестицидов невелики и не представляют угрозу для здоровья. Некоторые бренды, такие как Curtis, Akbar, Tess, Ahmad, а также "Азерчай", "Краснодарский" и "Золотая чаша", содержат следы пестицидов, однако их количество слишком мало для оказания вреда.

С другой стороны, несколько брендов, таких как Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond, а также листовые чаи Akbar и "Традиция", не содержат следов пестицидов и отличаются высоким качеством и безопасностью. Некоторые марки, включая Akdar, Lipton, Greenfield, Milford и Basilur, не выявили ни одного из перечисленных нарушений в ходе исследования.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

уничтожение тараканов в квартире форма эко

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Полезное

2 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

установка скрытых дверей в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

Новости Казани

час назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

4 часа назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара

Новости Татарстана

3 часа назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»
Лонгриды
2 дня назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Казани

час назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане следователи добились погашения долга по зарплате свыше 1,4 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Новости Татарстана

3 часа назад

Уровень газификации жилья в Татарстане достиг 99,25%
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
2 дня назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Казани

3 часа назад

Глава РТ пригласил татарстанцев на Казанский марафон 11-12 мая

Новости Татарстана

3 часа назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Новости Татарстана

4 часа назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
6 дней назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»