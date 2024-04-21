«Пестициды, плесень, кишечная палочка»: в этих марках чая нашли опасные для здоровья веществ

Споры о вкусе и аромате чая могут длиться неопределенно долго, однако оценить его качество и безопасность возможно лишь после специальных исследований. Эксперты Роскачества провели анализ 48 образцов черного чая от 35 известных брендов, выслав их на лабораторные тесты.

По результатам проверки, специалисты подтвердили высокое качество чая. Серьезных нарушений не выявлено: продукт не содержит фальсификации, посторонних примесей или красителей. Отмечено также, что уровни потенциально опасных веществ, включая токсичные и радиоактивные элементы, не превышают допустимых норм.

Что касается содержимого в пакетиках с чаем, и о качестве его ингредиентов, предположения о наличии остатков от сушки цельных листьев и других примесей были опровергнуты. Исследование не выявило красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы в ни в одном из образцов.

Несмотря на высокое качество большинства образцов, обнаружены проблемы с содержанием плесени в пакетированных чаях марки Dilmah и "Краснодарский", а также наличие кишечной палочки в чаях различных известных брендов.

Касательно наличия пестицидов, большинство образцов содержат следы этих химических веществ, однако уровни обнаруженных пестицидов невелики и не представляют угрозу для здоровья. Некоторые бренды, такие как Curtis, Akbar, Tess, Ahmad, а также "Азерчай", "Краснодарский" и "Золотая чаша", содержат следы пестицидов, однако их количество слишком мало для оказания вреда.

С другой стороны, несколько брендов, таких как Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond, а также листовые чаи Akbar и "Традиция", не содержат следов пестицидов и отличаются высоким качеством и безопасностью. Некоторые марки, включая Akdar, Lipton, Greenfield, Milford и Basilur, не выявили ни одного из перечисленных нарушений в ходе исследования.