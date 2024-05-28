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Пестициды, плесень и кишечная палочка: Росконтроль сообщал о 3 брендах, которые в черном списке

Дорогой чай – не гарантия качества. Недавнее исследование рынка чая в России показало, что высокая цена не всегда является залогом высокого качества и безопасности продукта.

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Дорогой чай – не гарантия качества. Недавнее исследование рынка чая в России показало, что высокая цена не всегда является залогом высокого качества и безопасности продукта.Эксперты проанализировали 48 образцов черного чая – листового и фасованного – от 35 популярных брендов, представленных на российском рынке. Среди производителей были компании из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши.

Оценка проводилась по 178 критериям качества и безопасности, включая проверку на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, а также анализ уровня золы, кофеина, танинов и других компонентов.

Результаты оказались неутешительными: даже среди дорогостоящих брендов были обнаружены нарушения. Вот некоторые из них:

Globus (чай в пакетиках):превышение допустимого уровня плесени в два раза.

Basilur:повышенное содержание пестицидов и плесени, что делает продукт непригодным к употреблению.

Dilmah и "Краснодарский" ("Торговый дом Дагомысчай"):превышение допустимого уровня плесени.

"Азерчай":обнаружены бактерии Escherichia coli.

"Золотая чаша":обнаружены бактерии Escherichia coli.

Важно отметить, что причины обнаруженных нарушений могут быть разными – от использования некачественного сырья до нарушений условий хранения. К сожалению, российское законодательство не устанавливает четких стандартов по бактериальному загрязнению чая, что затрудняет контроль качества продукции.

Потребителям следует быть внимательными при выборе чая, обращая внимание не только на цену и бренд, но и на информацию о производителе, условиях хранения и сроке годности.

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