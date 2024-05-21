Пестициды, плесень и кишечная палочка: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке

В результате недавнего исследования было установлено, что высокая цена чайных сортов не обязательно гарантирует их соответствие высоким стандартам качества.

Эксперты провели анализ 48 образцов черного чая - как листового, так и фасованного, представленных 35 различными марками на российском рынке. Производители чая представляли Россию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию и Польшу. Чай был подвергнут оценке по 178 критериям качества и безопасности, включая наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, а также уровни золы, кофеина, танинов и других компонентов.

Несмотря на широкий спектр проверяемых параметров, лишь несколько марок чая показали наличие действительно опасных компонентов:

- Чай в пакетиках бренда Globus содержал плесень, уровень которой превышал норму в два раза.

- У чая марки Basilur было обнаружено повышенное содержание как пестицидов, так и плесени, делающее его непригодным для употребления.

- Сорта Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили предельно допустимые уровни плесени.

- В продукции "Азерчай" обнаружены бактерии Escherichia coli.

- "Золотая чаша" показала аналогичные результаты.

Стоит отметить, что наличие плесени и бактерий в чае может быть связано как с низким качеством сырья, так и с неправильными условиями хранения продукции. Кроме того, следует учитывать, что российское законодательство не устанавливает конкретные стандарты по уровню бактериального загрязнения чая.