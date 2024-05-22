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Пестициды, плесень и кишечная палочка: Росконтроль назвал 3 бренда, которые в черном списке

Высокая цена чайных сортов не всегда гарантирует соответствие премиальным стандартам качества, как показал недавний анализ.

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Высокая цена чайных сортов не всегда гарантирует соответствие премиальным стандартам качества, как показал недавний анализ.

Исследование включало приобретение 48 образцов черного чая от 35 известных марок, представленных на рынке России, в том числе листового и фасованного чая.

Производители чая были из разных стран, включая Россию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию и Польшу. Эксперты провели анализ чая по 178 критериям качества и безопасности, включая содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, уровни золы, кофеина, танинов и других компонентов. Несмотря на обширный набор параметров, лишь несколько марок чая показали наличие опасных компонентов:

- Чай бренда Globus в пакетиках содержал плесень в два раза выше нормы.
- Чай марки Basilur имел повышенное содержание пестицидов и плесени, что делает его непригодным для употребления.
- Сорта Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили предельно допустимые уровни плесени.
- В продукции "Азерчай" были обнаружены бактерии Escherichia coli.
- "Золотая чаша" показала схожие результаты.

Важно отметить, что наличие плесени и бактерий в чае может быть вызвано как низким качеством сырья, так и неправильными условиями хранения. Также стоит учитывать, что законодательство России не устанавливает конкретные стандарты для уровня бактериального загрязнения чая.

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