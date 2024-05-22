Пестициды, плесень и кишечная палочка: Росконтроль назвал 3 бренда, которые в черном списке
Высокая цена чайных сортов не всегда гарантирует соответствие премиальным стандартам качества, как показал недавний анализ.
Исследование включало приобретение 48 образцов черного чая от 35 известных марок, представленных на рынке России, в том числе листового и фасованного чая.
Производители чая были из разных стран, включая Россию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию и Польшу. Эксперты провели анализ чая по 178 критериям качества и безопасности, включая содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, уровни золы, кофеина, танинов и других компонентов. Несмотря на обширный набор параметров, лишь несколько марок чая показали наличие опасных компонентов:
- Чай бренда Globus в пакетиках содержал плесень в два раза выше нормы.
- Чай марки Basilur имел повышенное содержание пестицидов и плесени, что делает его непригодным для употребления.
- Сорта Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили предельно допустимые уровни плесени.
- В продукции "Азерчай" были обнаружены бактерии Escherichia coli.
- "Золотая чаша" показала схожие результаты.
Важно отметить, что наличие плесени и бактерий в чае может быть вызвано как низким качеством сырья, так и неправильными условиями хранения. Также стоит учитывать, что законодательство России не устанавливает конкретные стандарты для уровня бактериального загрязнения чая.
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