Пестициды, плесень и кишечная палочка: Росконтроль назвал 3 бренда, которые попали в черный список

Дорогой чай - не значит безопасный



Может ли высокая цена быть гарантией качества? Недавнее исследование показало, что в случае с чаем это правило работает далеко не всегда. Эксперты проверили 48 образцов чёрного чая (листового и фасованного) от 35 популярных марок, представленных на российском рынке.



Результаты оказались неутешительными: даже в премиальных сортах обнаружены опасные для здоровья компоненты.



От плесени до кишечной палочки:

В ходе исследования, проведённого среди марок из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши, эксперты оценивали 178 показателей качества и безопасности, включая наличие пестицидов, тяжёлых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, а также уровни золы, кофеина и других компонентов.



Список нарушителей возглавили:

Globus (пакетированный): превышение допустимого уровня плесени в два раза.

Basilur: обнаружены и плесень, и пестициды в концентрациях, делающих продукт непригодным для употребления.

Dilmah и "Краснодарский" ("Торговый дом Дагомысчай"): также выявлены высокие концентрации плесени.

"Азерчай" и "Золотая чаша": обнаружены бактерии группы кишечной палочки (Escherichia coli).



Причины проблемы и пробелы в законодательстве:



Специалисты связывают наличие вредных примесей в чае с ненадлежащим качеством сырья и нарушениями условий хранения. Тревогу вызывает и тот факт, что в российском законодательстве отсутствуют чёткие нормы бактериальной безопасности чая.



Вывод однозначен: покупая чай, нельзя полагаться только на цену и известность бренда. Необходимо внимательно изучать информацию на упаковке и отдавать предпочтение производителям, которые придерживаются высоких стандартов качества и безопасности.