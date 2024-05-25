Пестициды, плесень и даже кишечная палочка: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке

Росконтроль обнаружил в дорогих марках чая букет опасных "ингредиентов".



Кто не любит насладиться чашечкой ароматного чая? Мы готовы платить больше за красивые слова на упаковке и громкие названия, свято веря, что дорогой чай – это залог качества и безопасности. Увы, эксперты Росконтроля развеяли этот миф, обнаружив в образцах чая известных марок не только богатый вкус и аромат, но и целый букет опасных "добавок".



Специалисты проверили 48 образцов популярного чёрного чая (листового и пакетированного) от 35 производителей из разных стран – от России до Шри-Ланки. Чай анализировали по 178 параметрам, включая наличие пестицидов, тяжёлых металлов, плесени, токсинов и даже бактерий группы кишечной палочки.



Результаты исследования шокировали даже бывалых экспертов:



Globus (пакетированный): концентрация плесени превышает допустимые нормы в 2 раза!

Basilur: любителям этого чая стоит быть готовыми к встрече не только с бодрящим напитком, но и с опасными пестицидами и плесенью.

Dilmah, "Краснодарский" ("Торговый дом Дагомысчай"): эти бренды, которые мы привыкли считать эталоном качества, также не обошлись без "плесневелого" сюрприза.

"Азерчай", "Золотая чаша": в этих образцах чая были обнаружены бактерии Escherichia coli, способные вызвать серьёзное кишечное заболевание.



Эксперты связывают наличие вредных микроорганизмов с несколькими факторами: использование некачественного сырья, нарушения на производстве и несоблюдение условий хранения. Проблему усугубляет отсутствие в России чёткой нормативной базы, регламентирующей допустимый уровень бактериальной загрязнённости чая.



К выбору этого напитка стоит более осознанно, не полагаясь слепо на высокую цену и громкое имя производителя.