Пестициды и кишечная палочка: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке
В результате проведенного анализа было выявлено, что высокая цена чайных сортов не обязательно гарантирует соответствие премиальным стандартам качества.
исследование включало приобретение 48 образцов черного чая, как листового, так и фасованного, от 35 известных брендов, доступных на российском рынке.
производители этих чаев были из различных стран, таких как Россия, ОАЭ, Шри-Ланка, Индия и Польша. эксперты проводили анализ чая по 178 критериям качества и безопасности, включая проверку на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, а также уровни золы, кофеина, танинов и других компонентов. несмотря на обширный перечень проверяемых параметров, лишь несколько марок чая показали наличие действительно опасных веществ:
- чай в пакетах бренда Globus содержал плесень, превышающую норму в два раза.
- у чая марки Basilur было обнаружено повышенное содержание как пестицидов, так и плесени, делающее его непригодным для употребления.
- сорта Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили допустимые уровни плесени.
- в продукции "Азерчай" выявлены бактерии Escherichia coli.
- "Золотая чаша" показала аналогичные результаты.
стоит отметить, что наличие плесени и бактерий в чае может быть вызвано низким качеством сырья или неправильными условиями хранения. также важно отметить, что в российском законодательстве отсутствуют четкие стандарты относительно уровня бактериального загрязнения чая.
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