В результате проведенного анализа было выявлено, что высокая цена чайных сортов не обязательно гарантирует соответствие премиальным стандартам качества.

исследование включало приобретение 48 образцов черного чая, как листового, так и фасованного, от 35 известных брендов, доступных на российском рынке.

производители этих чаев были из различных стран, таких как Россия, ОАЭ, Шри-Ланка, Индия и Польша. эксперты проводили анализ чая по 178 критериям качества и безопасности, включая проверку на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий Escherichia coli, а также уровни золы, кофеина, танинов и других компонентов. несмотря на обширный перечень проверяемых параметров, лишь несколько марок чая показали наличие действительно опасных веществ:

- чай в пакетах бренда Globus содержал плесень, превышающую норму в два раза.

- у чая марки Basilur было обнаружено повышенное содержание как пестицидов, так и плесени, делающее его непригодным для употребления.

- сорта Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили допустимые уровни плесени.

- в продукции "Азерчай" выявлены бактерии Escherichia coli.

- "Золотая чаша" показала аналогичные результаты.

стоит отметить, что наличие плесени и бактерий в чае может быть вызвано низким качеством сырья или неправильными условиями хранения. также важно отметить, что в российском законодательстве отсутствуют четкие стандарты относительно уровня бактериального загрязнения чая.