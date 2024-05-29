Пестициды и кишечная палочка: Росконтроль назвал три бренда, которые нельзя покупать
В ходе недавнего анализа было установлено, что высокая цена сортов чая не гарантирует их соответствие высоким стандартам качества.
исследование включало приобретение 48 образцов черного чая, как листового, так и упакованного, от 35 известных брендов, доступных на рынке России.
производители чая были из различных стран, включая Россию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию и Польшу. Эксперты провели анализ чая по 178 критериям качества и безопасности, включая наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов, плесени, бактерий эшерихии коли, а также уровни золы, кофеина, танинов и других компонентов. Несмотря на широкий спектр проверяемых параметров, лишь несколько брендов чая содержали действительно опасные компоненты:
- продукция бренда Глобус в пакетиках содержала плесень, превышающую установленные нормы в два раза.
- чай марки Базилюр содержал повышенное содержание пестицидов и плесени, делающее его непригодным для употребления.
- сорта Дилмах и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышали предельно допустимые уровни плесени.
- в чае "Азерчай" были обнаружены бактерии эшерихии коли.
- "Золотая Чаша" показала сходные результаты.
следует отметить, что наличие плесени и бактерий в чае может быть связано с низким качеством сырья или неправильными условиями хранения продукции. Кроме того, важно отметить, что российское законодательство не устанавливает конкретные стандарты по уровню бактериального загрязнения в чае.
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