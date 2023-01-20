Песков: в вопросах "продолжения" частичной мобилизации в России нужно ориентироваться на слова Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова самого Владимира Путина по вопросам завершения или продолжения частичной мобилизации.

Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.

"В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось <...>, было обеспечено по России. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться", — подчеркнул Песков.

Песков пообещал, что уточнит, что значит фраза о продолжении действия указа о мобилизации. Вероятно, считает он, речь тут идет только о юридической особенности (указа Путина о завершении мобилизации как такового де-юро не было).

"Не готов сейчас точно вам ответить, уточню — и тогда проясню ситуацию", — добавил он.

Ранее Песков отмечал, что в РФ не ведутся никакие мобилизационные мероприятия или подготовка к ним для продолжения частичной мобилизации.

