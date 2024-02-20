Песков сделал важное заявление: стало известно сколько еще может продлиться спецоперация

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы России, заявил о возможном продлении сроков СВО на Украине.

По его словам, изначально противником России в этой операции была Украина, однако с течением времени конфликт перерос в противостояние между Российской Федерацией и коллективным Западом, возглавляемым Америкой. И

з-за такого изменения характера конфликта, в котором Россия столкнулась не только с Украиной, но и с западными странами, причастными к вооруженным действиям «напрямую», боевые действия на Украине могут затянуться на длительный период. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».