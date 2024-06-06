Песков прокомментировал возможность новой волны мобилизации в России к концу лета или началу следующего года

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что по утверждениям Владимира Путина, дополнительная мобилизация в России не предвидится, благодаря активному привлечению военнослужащих по контракту.

В ответ на статью в Financial Times, которая утверждала необходимость мобилизации к следующему году для поддержания военных успехов, в частности в Харьковской области и Донбассе, Песков дал комментарий. Согласно источнику, близкому к российскому оборонному ведомству, упомянутому в статье, возможно потребуется новый этап призыва россиян на военную службу к окончанию текущего или началу следующего года.

В ответ на это Песков выразил сомнение в понимании реальной ситуации иностранным изданием, акцентируя внимание на том, что президент регулярно указывал на отсутствие потребности в мобилизации, так как набор добровольцев-контрактников осуществляется ежедневно. Военное руководство страны считает дополнительную мобилизацию ненужной, сообщает РБК.