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Песков прокомментировал возможность новой волны мобилизации к концу лета или началу следующего года

Недавние заявления о возможной новой волне мобилизации в России вызвали широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова прокомментировал необходимость в дополнительной мобилизации.

metaratings.ru

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Недавние заявления о возможной новой волне мобилизации в России вызвали широкий общественный резонанс. Однако, по словам официальных представителей, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует благодаря успешному набору контрактников.

Дмитрий Песков реагирует на статью в «Financial Times», утверждающую о неизбежности новой мобилизации, связанной с продолжающимися боевыми действиями. Ссылаясь на источники в Минобороны, газета предсказывает, что к концу текущего или началу следующего года потребность в дополнительных силах станет очевидной. Песков, в ответ, подчеркивает, что такие утверждения не соответствуют действительности, сообщает РБК.

По его словам, президент Владимир Путин и российское военное руководство подтверждают, что благодаря активному набору добровольцев и контрактников, которые ежедневно присоединяются к армии, страна успешно комплектует войска без необходимости дополнительной мобилизации. С начала года, например, было заключено 53 тыс. новых контрактов, что свидетельствует о хорошей динамике набора.

В дополнение, президент в прошлом году отметил, что уже более 600 тыс. российских военнослужащих находятся в зоне боевых действий, что показывает значительный резерв и потенциал российской армии. При этом в конце октября Минобороны сообщило о выполнении плана по призыву 300 тыс. резервистов, и новая мобилизация не объявлялась.

Слухи и предположения о новой мобилизации регулярно появляются в СМИ, однако официальные лица и данные подтверждают, что текущий набор достаточен для выполнения поставленных задач. Это подчеркивает стремление России к стабилизации и поддержанию своих военных сил без дополнительного вовлечения гражданского населения. Важно оставаться в курсе официальных сообщений и не поддаваться на недостоверную информацию.

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